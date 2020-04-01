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Giresun Valisi ALO 156 Jandarma çağrı merkezinde incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Harekat Merkezi bünyesinde bulunan ALO 156 Jandarma çağrı merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

01.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:57
Giresun Valisi ALO 156 Jandarma çağrı merkezinde incelemelerde bulundu
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Harekat Merkezi bünyesinde bulunan ALO 156 Jandarma çağrı merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Sarıfakıoğulları, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olup da tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlarımızın Vefa Sosyal Destek Grubuna telefonla başvuru yaptıkları ALO 156 Jandarma çağrı merkezinde başvurulara verilen cevapları yerinde inceledi. Ayrıca ALO 156 çağrı hattına gelen taleplerin alınması, ilgili birimlere aktarılması ve neticelendirilmesi işlemlerini yakından takip ederek çağrı hattında görevli personellerden bilgi aldı.

Vali Sarıfakıoğulları, Vefa Sosyal Destek Gruplarına başvuran vatandaşların taleplerinin geciktirilmeden yerine getirilmesi için çağrı hattında görevli personellerin hassasiyet göstermelerini isteyerek, görevli personellere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Giresun, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Giresun Valisi ALO 156 Jandarma çağrı merkezinde incelemelerde bulundu - Haberler

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