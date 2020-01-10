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Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilerle buluştu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

10.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:54Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilerle buluştu
Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.
Sarıfakıoğulları, şehir merkezindeki bir restoranda organize edilen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin, vatandaşlardan gelen talebin sesi olduğunu söyledi.
Yerel basının bu anlamda güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Basın bu anlamda serpilmeli, daha da fazla yere nüfuz etmeli diye düşünüyorum. İçinde bulunduğunuz sıkıntıları maalesef görüyorum, ona çare aramak için de beraber çalışacağız. Yerel basın ne kadar güçlü olursa, vatandaşın sesinin de o kadar gür olacağını düşünüyorum." dedi.
Sarıfakıoğulları, yeni yılda Giresun için yeni yatırımlar ve altyapı çalışmalarının söz konusu olacağına işaret ederek, "2019 yılında yaklaşık 52 milyon liralık KÖYDES altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. Yine 24 milyon lirayı aşkın İl Özel İdaresi çerçevesinde altyapı çalışması yaptık. 2019 yılı altyapı çalışmaları anlamında verimli geçti. İnşallah 2020 yılı da daha verimli geçecek." değerlendirmesinde bulundu.
Programda, Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram da konuşma yaptı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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