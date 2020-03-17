Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'ndan "sosyal medya" uyarısı Açıklaması
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada söylentiler yayanlarla ilgili yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
17.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:38
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada söylentiler yayanlarla ilgili yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
Sarıfakıoğulları, Valilik toplantı salonunda düzenlenen koronavirüs bilgilendirme toplantısında, koronavirüsle mücadele konusunda vatandaşların olabildiğince bilgi sahibi olmalarını istediklerini söyledi.
Kişisel hijyenin koronavirüs ile mücadelenin en önemli noktası olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "Olabildiği kadar yoğun temastan kaçınacağız ve virüse böylelikle geçit vermeyeceğiz. Bu noktada biz birtakım tedbirler aldık, bunları hayata geçirdik, geçiriyoruz. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın virüsle karşılaşmasını engellemek." diye konuştu.
Sarıfakıoğulları, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalık bulaşma riskini artıracak ortamlardan uzak durmasını istiyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi, ortak kullanılan yerler dezenfekte edilmeye devam edecek." dedi.
Giresun'da şu ana kadar vaka olmadığını kaydeden Sarıfakıoğulları, "Buna ilişkin başta sosyal medyada olmak üzere bir çok tevatür söz konusu oluyor. Biz bunlarla ilgili Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Sarıfakıoğulları, kentte 30 kişiden numune alındığını aktararak, "Bunların 18 tanesi sabah itibariyle neticelenmiştir negatif olarak, yine 12 tanesi gün içerisinde neticelenecek. Pozitif bir vakamız yok çok şükür." dedi.
Sarıfakıoğulları, Valilik toplantı salonunda düzenlenen koronavirüs bilgilendirme toplantısında, koronavirüsle mücadele konusunda vatandaşların olabildiğince bilgi sahibi olmalarını istediklerini söyledi.
Kişisel hijyenin koronavirüs ile mücadelenin en önemli noktası olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "Olabildiği kadar yoğun temastan kaçınacağız ve virüse böylelikle geçit vermeyeceğiz. Bu noktada biz birtakım tedbirler aldık, bunları hayata geçirdik, geçiriyoruz. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın virüsle karşılaşmasını engellemek." diye konuştu.
Sarıfakıoğulları, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalık bulaşma riskini artıracak ortamlardan uzak durmasını istiyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi, ortak kullanılan yerler dezenfekte edilmeye devam edecek." dedi.
Giresun'da şu ana kadar vaka olmadığını kaydeden Sarıfakıoğulları, "Buna ilişkin başta sosyal medyada olmak üzere bir çok tevatür söz konusu oluyor. Biz bunlarla ilgili Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Sarıfakıoğulları, kentte 30 kişiden numune alındığını aktararak, "Bunların 18 tanesi sabah itibariyle neticelenmiştir negatif olarak, yine 12 tanesi gün içerisinde neticelenecek. Pozitif bir vakamız yok çok şükür." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu