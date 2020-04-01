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Giresun Valisi'nden Milli Dayanışma Kampanyasına Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına başta Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları olmak üzere Giresun'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarından destek geldi.

01.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:26
Giresun Valisi'nden Milli Dayanışma Kampanyasına Destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına başta Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları olmak üzere Giresun'daki tüm kamu kurum ve kuruluşlarından destek geldi.

Bu kapsamda tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanya olan Milli Dayanışma Kampanyası'na katılan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen Milli Dayanışma Kampanyası'nı ilimizde görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluş müdürlerimizle birlikte katılıyoruz. Ben de kampanyaya bir aylık maaşımı bağışlayarak destek veriyorum" dedi.

Salgın kapsamında alınan tedbirler nedeniyle mağduriyet yaşayabilecek insanların ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanabilmesini amaçlayan bu kampanyaya Giresun'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra "Biz Bize Yeteriz Türkiye" diyerek; iş insanlarımız, kamu personelleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm Giresunluların gönüllülük esasına dayalı olarak destek vermesi bekleniyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Giresun, Güncel
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