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Giresun Valisi Sarıfakıoğulları'ndan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Giresun'da, Vali Harun Sarıfakıoğulları ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiği bildirildi.

01.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:14
Giresun Valisi Sarıfakıoğulları'ndan
Giresun 'da, Vali Harun Sarıfakıoğulları ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Sarıfakıoğulları'nın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir aylık maaşını bağışladığı belirtildi.
Giresun'da görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de kampanyaya katıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek insanların, ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanabilmesini koordine etmeyi amaçlayan bu kampanya, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine büyük güç katacak. İhtiyaç sahibi vatandaşların eksiklerinin giderilmesini kolaylaştıracak."
Açıklamada, iş insanları, kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm Giresunluların gönüllülük esasına dayalı kampanyaya destek vermesinin beklendiği aktarıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Giresun, Güncel
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