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Giresun ve Bayburt'ta koronavirüsle mücadele çalışmaları

Giresun ve Bayburt'ta, koronavirüsle (kovid-19) mücadele çalışmaları devam ediyor.

23.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:54
Giresun ve Bayburt'ta koronavirüsle mücadele çalışmaları
Giresun ve Bayburt 'ta, koronavirüsle (kovid-19) mücadele çalışmaları devam ediyor.
Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirleri sıklaştırdıklarını vurguladı.
Pazar yerlerinde temizlik çalışması yaptıklarını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:
"Ardından ekiplerimiz hijyenik solüsyonla yıkayarak dezenfekte ediyor. Vatandaşlarımızın daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda pazar alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için de pazar yerlerinin giriş kısımlarına el dezenfektanları koyuyoruz."
Şenlikoğlu, Giresun halkından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymalarını istedi.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise zabıta ekiplerince 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük market ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.
Belediye olarak ilçe halkı için ellerinden gelen bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Erener, "Birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizden yardımlarımızı esirgemeyelim. Özellikle kimsesi bulunmayan yaşlılarımıza sahip çıkarak, onlar için elimizi taşın altına koyalım." dedi.
Bayburt
Bayburt Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanları, kamu kurumları, toplu ulaşım araçları, duraklar, ibadethaneler, cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirilirken halk pazarında da dezenfekte çalışması yapıldı.
Zabıta ekipleri, temel gıda maddelerinin satışa sunulduğu iş yerlerini sık sık denetlerken, pazar yerinde tezgahların 3'er metre aralıklarla kurulmasını sağladı.
Pazar yerine dezenfektan yerleştiren ve esnafa eldiven ve maske dağıtan ekipler, hijyen kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.
Özellikle yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce seçilerek satılmasının engellenmesi gerektiğine vurgu yapan zabıtalar, vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

Etiketler : Aytekin Şenlikoğlu, Bayburt, Giresun, Güncel

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