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Giresun ve Ordu'da eğitime kar engeli

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

13.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:52Giresun ve Ordu'da eğitime kar engeli
ve 'nun bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, ve ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitime devam edileceği ifade edilen açıklamada, her iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.
Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde kaymakamlıklardan edinilen bilgiye göre de her iki ilçede yarın eğitime ara verildi.

Doğankent, Çamoluk, Giresun, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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