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Giresun ve Rize'de eğitime kar engeli

Giresun merkez ve bazı ilçelerinde yarın, Rize'nin ise tüm ilçelerinde eğitime iki gün ara verildi.

09.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:52Giresun ve Rize'de eğitime kar engeli
merkez ve bazı ilçelerinde yarın, 'nin ise tüm ilçelerinde eğitime iki gün ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile , , Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Görele ilçesinde ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.
Kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Rize
Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezinin ardından tüm ilçelerde 2 gün süreyle okulların tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin izinli sayılacağı kaydedildi.

Bulancak, Çanakçı, Giresun, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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