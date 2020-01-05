Haberler » Güncel » Giresun yaylalarında kar keyfi - Haber

Giresun yaylalarında kar keyfi

Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Giresun'un Kümbet ve Kulakkaya yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

05.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:44 Giresun yaylalarında kar keyfi
Yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan 'un ve Kulakkaya yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü. Şehrin stresinden kurtulmak isteyen vatandaşlar karla kaplı manzaranın keyfini çıkardı.

Giresun'da şehir merkezine yağmayan karın keyifli yanlarını yaşamak isteyenler, hafta sonunu yaylalarda geçirdi. Beyaz örtü ile kaplanan yaylaya çıkanlar sık sık eşsiz manzarayı görüntüledi. Yakınları ile yaylaya gelerek kartopu oynayan ve kızakla kayanların mutluluğu da fotoğraf karelerine yansıdı. Şehrin stresi ve gürültüsünden kurtulmak ve karın tadını çıkarmak için Kümbet ve Kulakkaya yaylalarını tercih eden Giresunlular, yayla havasını teneffüs ederken; diğer yandan kışın güzelliklerinin keyfini sürdü.

Cazibe merkezi oldu

Öte yandan, Kulakkaya Yaylası'nın adeta sembolü haline gelen ve otantik mimarisiyle dikkat çeken Zifin Otel ise turizme değer katmaya devam ediyor. Zifin Otel İşletmecisi Dr. İbrahim Özkuş, "Amacımız, doğa ile uyumlu bir mimari yapıyla Kulakkaya Yaylası'nın konaklama ihtiyacını karşılamaktır. Yaz aylarında günübirlik binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kulakkaya Yaylası'nda konaklamalı turizmine de imkan sağlamaktır" dedi. - GİRESUN

Giresun, turist, Kümbet, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:13   Çanakkale'de 163 kaçak göçmen yakalandı - Haber
16:13   MSB: PKK/YPG'den kaçan 2 terörist teslim oldu - Haber
16:12   İzmir'de 42 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
16:12   Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan kadınlar lokaline ziyaret - Haber
16:12   Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere saldırılarında 10 kişi öldü - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:15:02