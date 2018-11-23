Giresun Ziraat Odasının Yeni Binası Açıldı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk
, fındıkta Toprak Mahsulleri Ofisince fiyat açıklanmakta geç kalındığı yönünde eleştiriler olduğunu belirterek, buna ağustos ayında uluslararası finans piyasalarında Türkiye
'ye karşı yapılan büyük darbe operasyonun neden olduğunu söyledi.
Giresun Ziraat Odasının Şeyhkeramettin Mahallesi Larçin Sokak'ta inşa edilen yeni binasının açılışı, il protokolünün katılımıyla yapıldı.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, törende yaptığı konuşmada, yeni binanın çiftçilere yakışan bir yer olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Fındıkta verimin artırılması gerektiğine değinen Sarıfakıoğulları, şunları kaydetti:
"Dönüm başına alınan verim miktarını artırmamız gerekiyor. Elbette fiyat önemli ama miktarın da artırılması gerekiyor. Bizler, Ziraat Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fındık Araştırma Enstitüsü
iş birliğinde verimi artırmak için çalışmaları sürdüreceğiz."
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk de Giresun'un bir fındık memleketi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu sene bildiğiniz gibi fındıkta bir açıklama yaptı Toprak Mahsulleri Ofisimiz, hükümetimiz fındığa müdahale etti. Biraz geç kalındı diye sitem aldık, bunda haklılar kardeşlerimiz ama malumunuz fındıkla ilgili tam kararı aldık, 10 Ağustos'ta hükümet fındık fiyatını açıklayacağı gün Türkiye'ye karşı büyük bir finansal operasyon oldu. Dolar 4,50 liradan iki günde 7 liranın üzerine kadar çıktı. O gün, cuma günü Tarım ve Orman Bakanı
ile konuşmuştuk, Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli
Bey Manisa
'da üzümcülerle toplantısında fındık fiyatlarını da açıklayacaktı 10 Ağustos günü ama o cuma Türkiye'ye karşı büyük bir operasyon yapılınca onların da hükümetin de hesapları bir anda değişti. Bunun için gecikti. Arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz sitem ediyorlar bize, haklılar sitem etmekte. Gecikmemizin esas nedeni uluslararası finans piyasalarında Türkiye'ye karşı büyük bir darbe operasyonu yapılmasıydı."
AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın
ise "Ziraatten anladığımız şey fındık, ziraat odası demek bir anlamda fındık odası demektir. Emeği geçenlere, katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum." dedi.
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk
de güzel bir hizmet binasının yapıldığına işaret ederek, hayırlı olmasını diledi.
Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu
da odaların, borsaların daha iyi binalara kavuştuğunda insanlara daha iyi hizmet sunulacağına inandıklarını dile getirdi.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan göreve geldikten sonra ilk önecelik verdikleri işler arasında bina ihtiyacının geldiğini dile getirerek, "Bu binanın otopark dahil 3 katı Giresun Ziraat Odasına aittir. Binamızda Giresun'da zaman zaman eksikliği hissedilen 150 kişilik bir toplantı salonu da mevcuttur." dedi.
Ziraat Odasının yeni binası konuşmaların ardından Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral'ın duasıyla hizmete açıldı.
Törene, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma
Komutanı Albay Murat Yakın
, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin
, Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.
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