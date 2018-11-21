Giresunlu Balıkçılar Hamsiden Umutsuz

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:33



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:33

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Doğu Karadeniz'de hamsi avcılığının az oluşunun tezgahlarda fiyatın yükselmesine yol açtığını söyledi.Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut avının azalmasıyla balıkçı takım ve teknelerinin hamsiye yöneldiklerini belirtti.Batı Karadeniz'e oranla Doğu Karadeniz'de balıkçıların henüz istenilen düzeyde av gerçekleştiremediğini ifade eden Arslan, "Bölge balıkçısı sezonun açıldığı 1 Eylül'den bu yana hamside henüz umduğunu bulamadı. Avcılık sürüyor ama istenilen düzeyde değil. Gelecek aylar için de ümitli değiliz." dedi.Arslan, avcılığın düşük seviyede olması nedeniyle Giresun'daki tezgahlarda fiyatın 20 lirayı gördüğünü kaydederek, önümüzdeki günlerde rakamın daha da yukarı çıkabileceğini söyledi.Denizdeki işaretlerin bu sezon uygun fiyata hamsi yenilemeyeceği kanaati oluşturduğunu aktaran Arslan, şöyle konuştu:"Fiyat arz talep dengesine göre belirleniyor. Avcılığın azlığı nedeniyle tezgahlarda fiyat yüksek seviyelerde seyrediyor. Bölge halkı önümüzdeki süreçte uygun fiyata hamsi yiyemeyecek gibi görünüyor."