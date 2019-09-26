Haberler » Ekonomi » Haber

Giresunlu Ceviz üreticisinin yüzü gülüyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde son 5 yıldır 'bahar üşümesi' nedeniyle ceviz üretimi minimum seviyelere gerilerken, 2019 hasat sezonundan umutlu olan ceviz üreticileri sezonun başlamasıyla yüzleri gülmeye başladı.

26.09.2019 10:52Giresunlu Ceviz üreticisinin yüzü gülüyor
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde son 5 yıldır 'bahar üşümesi' nedeniyle ceviz üretimi minimum seviyelere gerilerken, 2019 hasat sezonundan umutlu olan ceviz üreticileri sezonun başlamasıyla yüzleri gülmeye başladı.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, önceki yıllarda 150 ila 200 ton civarında olan cevizin bu sezon rekor seviyeye yükselerek 500 ton olduğunu ifade etti.

Arslan, 15 gündür hasadın devam ettiğini belirterek, "Şebinkarahisar cevizi kalitesi, yağ oranı, kabuk inceliği nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Ünlü baklava üreticileri özellikle Şebinkarahisar cevizi kullanmaktadır. Yaklaşık 15 gündür devam eden ceviz hasadında artık sona yaklaşılıyor. Her yıl yeni ceviz bahçeleri kuruluyor, bilinçli üreticiler sayesinde hiçbir ilaç uygulanmadan tamamen organik olarak üretilen ceviz tezgahlarda kilosu 30 ile 35 lira arasında satışa sunuluyor" dedi. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Giresun, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:35 Yatırım için TICAD7'ye resmi davet alan Tosyalı, Japon MOL ile işbirliğine imza attı
11:35 Bakan pakdemirli: 4 bin 718 köyde 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk
11:33 AOSB Kamu Kampüsü hizmete açıldı
11:28 Ericsson'un "yeni nesil teknolojileri" tanıtım toplantısı
11:25 Çin "güvenilmez" varlıkları inceleyecek
11:24 Manisa TSO, hizmet edenleri yaşarken anıyor
11:20 Rekabetçi Kur: Döviz Kuru Ailesinin Yeni Üyesi