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Giresunlu Enes Türkiye'yi Cannes'ta temsil ediyor

Dünyanın en prestijli satranç turnuvası olarak gösterilen ve Fransa'nın Cannes şehrinde 34. 'sü gerçekleştirilen turnuvada Türkiye'yi A Milli Satranç Sporcusu Giresunlu Enes Tanrıverdi temsil ediyor.

21.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:10Giresunlu Enes Türkiye'yi Cannes'ta temsil ediyor
Dünyanın en prestijli satranç turnuvası olarak gösterilen ve Fransa'nın Cannes şehrinde 34. 'sü gerçekleştirilen turnuvada 'yi A Milli Satranç Sporcusu Giresunlu Enes Tanrıverdi temsil ediyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki A Milli Satranç Sporcusu Enes Tanrıverdi, yaklaşık 10 yıldır satrançla ilgileniyor. Satrançta Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları bulunan Enes 2019 yılı Mart ayında IM normunu alarak Uluslararası Usta unvanını almıştı.

Devam eden turnuvaya sakin bir başlangıç yapan Enes Tanrıverdi ilk turda Savva Vetokhin ile berabere kaldı. 2. turda İtalyan sporcu Stefano Bellincampi'yi mağlup eden milli sporcu, 3. turdan da beraberlikle ayrılarak puanını 2'ye yükseltti. Enes'in 4. turdaki rakibi Joachim Iglesias olacak. Turnuva 23 Şubat'ta sona erecek. - GİRESUN

Enes Tanrıverdi, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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