Haberler» Güncel» Haber

Giresunlu hacılar yurda döndü

Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren Giresunlu hacılar, yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.

20.08.2019 14:40 Giresunlu hacılar yurda döndü
Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren Giresunlu hacılar, yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Giresun'dan hacca giden 186 kişi memleketlerine döndü. Suudi Arabistan'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen hacı kafilesini yakınları karşıladı.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacı adaylarının gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
Giresun Müftü Yardımcısı Yusuf Genç, burada yaptığı açıklamada, hacıların sağlıklı ve rahat şekilde evlerine dönmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.
Hacıların yakınları tarafından coşkuyla karşılanmalarına şahit olduklarını dile getiren Genç, "Hacıların ibadetlerini memnuniyet içerisinde sorunsuz şekilde tamamlamaları bizleri mutlu etmiştir. Vatandaşlarımızın haclarının mebrur, amellerinin makbul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Türkiye, Hacılar, Giresun, Hac, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50   Bursalılar İncir Festivali'nde buluşacak
15:50   DHA YURT BÜLTENİ - 11
15:50   Anne Marie İkinci Kez Regnum Carya sahnesinde!
15:50   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Esas mesele halkın oyuyla seçilmiş olanların, hukuk devletinin kuralları...
15:49   Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı, Eren'i ağırladı
15:49   Sivas'ta trafik kazası: 4'ü çocuk 5 yaralı
15:49   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4