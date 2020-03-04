Giresunlu minik Seymen'in Atatürk sevgisi

Giresunlu 4 yaşındaki Seymen Sarı, balkondaki Atatürk posterinin rüzgarda savrulduğunu görünce uçacağı korkusuyla gözyaşlarına boğuldu. Mustafa Kemal Atatürk
Giresun'da evlerinin balkonundaki Atatürk posterinin uçacağını ve hava soğuk olduğu için Atatürk'ün üşüdüğünü düşünerek gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Seymen Sarı, evin içerisine alınan postere sarılarak Atatürk'ün üşümesinin geçeceğini ve mutlu olacağını söyledi. Annesi Aylin Sarı tarafından çekilen videoda minik Seymen'in Atatürk sevgisi dikkat çekti. - GİRESUN
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, Güncel Kaynak: İHA