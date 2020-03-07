Giresunspor: 0-2

STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Behirhan, Furkan, Mevlüt, Cemali, Mehmet Feyzi, Kıvanç (Dk.46 Furgan), Tolga (Dk.46 Alperen), Mehmet Özcan, Mete Kaan, Metehan.
GİRESUNSPOR: Metin - Uğur, Numan, Ahmet, Muhammed, Bekir (Dk.66 da Silva), Mehmet, Rodriguez, Landel, Milinkovic (Dk.56 Mehmet Taş), Rusescu (Dk.85 Özgür)
GOLLER: Dk.30 Ahmet Kesim, Dk.84 Del Valle ( Giresunspor
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SARI KARTLAR: Ahmet, Mehmet, Mehmet Taş, Landel (Giresunspor) - Behirhan, Mevlüt (Eskişehirspor)
TFF 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Giresunspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.
20'nci dakika Mehmet Feyzi'nin soldan ortasına ceza sahasında top savunmanın müdahalesiyle üstten dışarı çıktı.
25'inci dakikada Mete Kaan çalımlarla ceza sahasına girerken topa sert vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.
29'uncu dakikada Mehmet Güven'in şutunda, kaleci Ekrem topu parmaklarını ucuyla güçlükle dışarı çeldi.
30'uncu dakikada Giresunspor öne geçti. Soldan Bekir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Ahmet Kesim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Giresunspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
60'ıncı dakikada Metehan çalımlarla ceza sahasına kadar gelerek sert vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.
84'üncü dakikada Giresun farkı ikiye çıkardı. Kontra atakla topla buluşan Del Valle, savunma oyuncularını çalımlayıp kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
Karşılaşma Giresunspor'un 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.