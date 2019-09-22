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Giresunspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

22.09.2019 16:21Giresunspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Tanase'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında yükselen Ahmet İlhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

51. dakikada konuk takım öne geçti. Barış Başdaş'ın ceza sahasına ortaladığı topu Giresunspor savunmasında Muhammed Bayır, göğsüyle Sabo'nun önüne indirip büyük hata yapınca topla buluşan Erik Sabo, takımını öne geçiren golü attı. 0-1

90. dakikada, Giresunspor beraberliği yakaladı. Kontra atakla rakip sahaya giren yeşil-beyazlılar, Del Valle'nin vuruşuyla beraberliği yakaladı. 1-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Saffet Barış Saka xx, Selahattin Altay xx, Ali Tuna xx

Giresunspor: Adriano Fachini xx, Muhammet xx, Ahmet Kesim xx, Rusescu xx, Ahmet İlhan xx, Murat xx, Del Valle xx, Tanase xx,(Landel dk. 65 x) Renan xx (Mehmet dk. 79 x), Muhammed Himmet xx, Bekir xx (Özgür Can dk. 65 xx)

Yedekler: Metin, Numan, Alperen, Uğur, Orhan

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Alparslan xx, Gaber xx, Barış xx (Fatih dk. 90 ?), İbrahim xx (Ramazan dk. 90+1 ?), Zeki xx (Barış Özbek dk. 79 x), Erkan xx, Emeghara xx, Arif xx, Koray xx, Erik Sabo xx

Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer, Efe, Sercan, Stefan, Bülent

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Sarı Kartlar: Himmet, Murat (Giresunspor) Gaber, Barış, Aykut (Fatih Karagümrük)

Goller: Del Valle (dk. 90) (Giresunspor), Erik Sabo (dk. 51) (Fatih Karagümrük) - GİRESUN

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Kaynak: İHA

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