20.06.2019 12:51
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Giresunspor, 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

Giresunspor, 1 Temmuz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanı Sacit Ali Eren, hedeflerinin gelecek sezon önemli başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerindenGiresunspor'da kulüp başkanı SacitAli Eren, hedeflerinin gelecek sezon önemli başarılar elde etmek olduğunu söyledi.
Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün yapılan olağan genel kurulun ardından gelecek sezonun planlaması için çalışmalara başladıklarını belirtti.
Oyuncuların 1 Temmuz itibarıyla Giresun'da toplanacaklarını ve sezon öncesi hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden Eren, "4 Temmuz'daErzurum'a gideceğiz. Burada 13 günlük kamp dönemi geçirmeyi planlıyoruz. Erzurum'un ardından 21 Temmuz'daBolu'da ikinci etap kampımız olacak. Ardından Giresun'a dönecek ve lig hazırlıklarımızı kentte devam ettireceğiz." dedi.
Eren, sezon öncesi kamplarda hazırlık karşılaşmaları da oynayacaklarına işaret ederek, "Hedefimiz lige en iyi şekilde hazırlanmak. Gelecek sezon önemli başarılar elde etmek en büyük hedefimiz." diye konuştu.
Teknik direktör Erkan Sözeri ile bir görüşme yaptıklarını ve birlikte çalışmayı sürdürme kararı aldıklarını dile getiren Eren, transfer çalışmalarına da gelecek hafta başından itibaren başlayacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Giresunspor,Spor

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