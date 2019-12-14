Giresunspor: 2-0

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Mehmet Yıldırım (xxx), Ali Can Alp (xxx)

B.B ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Murat (xx), Hasan Hatipoğlu (xxx), Aykut (xx), Mücahit (xx), İbrahim (xx), Scuk (xxx), Cenk (xx) (Dk. 79 Rashad), Hasan (x) (Dk. 46 Obertan xxx), Emrah Başsan (xxx), Pote (xxx) (Dk. 89 Osman)

GİRESUNSPOR: Fachini (x) - Mehmet Taş (x) (Dk. 71 Uğur x), Ahmet Kesim (xx), Numan (xx), Muhammed Bayır (xx), Renan (xxx), Landel (xxx), Ahmet İlhan (xx), Bekir (xx) (Dk. 71 Stallone (x), Del Valle (x), Rusescu x (Dk. 82 Özgürcan)

GOLLER: Dk. 48 ve Dk. 65 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Bekir ( Giresunspor ) - Mehmet Murat, İbrahim (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 55 Aykut Demir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) - Dk. 55 Del Valle (Giresunspor)

TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Giresunspor'u konuk eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Pote'nin ikinci yarıda attığı 2 golle rakibini 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 55'inci dakikasında B.B Erzurumspor'dan Aykut ile Giresunspor'da Del Valle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 73'üncü dakikada Pote bir de penaltı atışından faydalanamazken, Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da kırmızı kartla tribüne gönderildi.

- Erzurum