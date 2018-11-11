Giresunspor 5 Maç Sonra Kazandı

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında konuk ettikleri rakiplerini 4-0 yendiklerini anımsattı.

Ligde 5 hafta sonra 3 puan elde ettiklerini ve kötü gidişe son verdiklerini vurgulayan Kurt, "Kesinlikle kazanılması gereken bir maçtı. 90 dakika boyunca etkili oyun ortaya koyduk ve farklı skorla kazanmayı başardık. Kardemir Karabükspor'u yenerek elde ettiğimiz 3 puan bizim açımızdan çok değerli. Beş hafta sonra galip geldik ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bahattin Kurt, milli maçlar nedeniyle lige verilen bir haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Galibiyet hasretine son verdik. Kalan haftalar için yeni bir sayfa açacağız. Lige verilen milli maç arası da bizim için adeta ilaç niteliğinde olacak. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sakatlarımızın da iyileşerek takıma katılmasıyla toparlanacak ve galibiyet serisi yakalayacağız. Lige damgamızı vuracağız."

Ligde 6. haftada Altay'ı yenen Giresunspor, sonraki 5 müsabakada 3 yenilgi almış, 2 kez berabere kalmıştı.