Haberler » Spor » Giresunspor'a Tanase şoku - Spor

Giresunspor'a Tanase şoku

Giresunspor Kulüp Doktoru Ozan Erbil Alicanoğlu, Adana Demirspor maçında sakatlanan Cristian Tanase'nin sağlık durumuyla ilgili olarak bilgi verdi.

03.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:01Giresunspor'a Tanase şoku
Kulüp Doktoru Ozan Alicanoğlu, Adana Demirspor maçında sakatlanan Tanase'nin sağlık durumuyla ilgili olarak bilgi verdi.

Dr. Alicanoğlu, Tanase'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirterek, "Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Cristian Tanase'nin bugün çekilen MR sonucuna göre sol arka adalesinde grade 2 strain tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Oyuncumuzun tedavisi 2-3 hafta sürecek olup daha sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacaktır" dedi. - GİRESUN

Adana Demirspor, Giresunspor, Cristian, Erbil, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:10 Kayserispor'da kupa mesaisi - Spor
18:04 Maçın ardından - Spor
17:58 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından - Spor
17:55 Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi - Spor
17:48 Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü maçının ardından - Spor
17:34 Fenerbahçe, Dirar'ın önerdiği Mohamed Nahiri'yi gündemine aldı! - Spor
17:32 Reha Muhtar'a 1 yıl hapis cezası verildi! - Spor
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Spor
16:15 Rhodri Giggs, eşiyle birlikte olan ağabeyi Ryan Giggs'e patladı - Spor
16:00 Balotelli devre arasında Brescia'dan bedelsiz ayrılabilir - Spor
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:20 Şehidin vasiyetiyle yeni doğan kızına İkranur ismi verildi - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
06:05 ABD: Türkiye'ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz - Haberler
3.12.2019 18:13:14