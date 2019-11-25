Haberler » Spor » Giresunspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan hedefliyor - Spor

Giresunspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan hedefliyor

TFF 1. Ligin 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında 3 puana ulaşarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istediklerini söyledi.

25.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:54Giresunspor, Adana Demirspor karşısında 3 puan hedefliyor
TFF 1. Ligin 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek 'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, rakipleri karşısında 3 puana ulaşarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istediklerini söyledi.
Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda aldıkları iyi sonuçlarla ligde önemli çıkış yakaladıklarını belirtti.
Rakiplerinin de kendileri gibi kazanma arzusuyla sahaya çıkacağını dile getiren Eren, "Adana Demirspor da üst sıralardan kopmama adına bu maçı kazanmak isteyecektir. O nedenle bizi çok zor maç bekliyor. Kazanmak hiç de kolay olmayacak ama saha ve seyirci önünde oynama avantajımızı kullanarak sahadan 3 puanla ayrılan taraf olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Eren, ilk 6 iddiasından kopmamak adına kalan 5 maçtan en iyi sonuçlarla ayrılmak zorunda olduklarını ve oyuncularının da bunu başaracaklarına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Sezona iyi başlayamadık. Ancak son haftalarda takımın toparlanmasıyla iyi bir ivme yakaladık. Hızla üst sıralara tırmanıyoruz. İlk 6 iddiamızı sürdürmek adına da ilk yarıda toplayabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Maç maç giderek arzu ettiğimiz yere hedefe ulaşacağız. Hafta sonu oynayacağımız Adana Demirspor maçı da bu nedenle önemli. Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak istiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:34 CANLI YAYIN DUYURUSU
16:32 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert: "Ankaragücü çıkıştan önceki son virajda"
16:29 Karagümrük'te Giray Bulak dönemi
16:28 "Deprem Şehidi Öğretmen Alime Paşa Voleybol Turnuvası" sona erdi
16:28 Yılport Samsunspor A.Ş. Başkanı Yıldırım: "Samsunspor'a Avrupa sözü verdim"
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:18 Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:48 Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 16:37:37