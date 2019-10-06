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Giresunspor'da 3 puan sevinci

TFF 1. Ligin 7'inci haftasında sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor.

06.10.2019 13:44Giresunspor'da 3 puan sevinci
TFF 1. Ligin 7'inci haftasında sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk 6 haftada oynadıkları maçlarda iyi mücadele etmelerine rağmen sahadan istedikleri sonuçlarla ayrılamadıklarını söyledi.
Akhisarspor karşılaşmasını adeta dönüm maçı olarak gördüklerini ve oyuncularının da sahaya bu bilinçle çıktığını belirten Eren, "Futbolcularımız 90 dakika boyunca çok iyi mücadele etti. Haklı bir galibiyet aldık. Akhisarspor karşılaşması bizim için çok önemliydi. Bu sezonki ilk galibiyetimizi aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Eren, lige iki hafta milli maç arası verildiğini, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Akhisarspor galibiyetinin morali ile milli maç arasına girdik. Hedefimiz bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek. Ligde çıkış yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

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