Haberler » Spor » Giresunspor'da 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Spor

Giresunspor'da 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

TFF 1. Lig'in 15. haftasında dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Giresunspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

15.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:10Giresunspor'da 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
TFF 1. Lig'in 15. haftasında dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan 'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligin 8. haftasında deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgiden sonra 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşmaya başlayan yeşil-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından puan çıkaramadı.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 maçlık yenilmezlik serisinin Erzurum deplasmanında sona ermesinden dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.
Ligin 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü konuk edecekleri Altınordu önünde 3 puan alarak bu yenilgiyi telafi edeceklerine inandıklarını belirten Eren, "Her karşılaşmada kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bazen bu tür sonuçlar alınabiliyor. Hedefimizden sapma yok. Altınordu ile kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmayı kazanıp, yeniden çıkışa geçeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Boluspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:35 2020-21 UEFA Bölgeler Kupası kuraları çekildi - Spor
15:30 Modafen: 2-0 - Spor
15:30 Düzcespor: 0-0 - Spor
15:29 Nazilli Belediyespor - Gölcükspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
15:25 Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor: 0- 2 - Spor
14:44 F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada - Spor
13:45 Vodafone Park'ta büyük skandal! - Spor
12:18 F.Bahçe'ye kötü haber! 2 ay sahalardan uzak kalacak - Spor
12:10 Rıdvan Dilmen şaştı kaldı: Akıl var, mantık var - Spor
11:51 G.Saraylı yıldızın eşi isyan etti! "Bu konuşmayı kesin" - Spor
15.12.2019 15:44:46