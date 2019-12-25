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Giresunspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig'in 17'nci haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Altay'a konuk olacak Giresunspor, hazırlıklarına başladı.

25.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:56 Giresunspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı
TFF 1. Lig'in 17'nci haftasında 29 Pazar günü deplasmanda 'a konuk olacak , hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde yeşil-beyazlı oyuncular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altay deplasmanına 3 puan almak için gideceklerini söyledi.
Çok önemli İzmir deplasmanına gideceklerini belirten Kutlu, "Altay ile oynayacağız. Onların da çıkışı var. Biz oradan 3 puanla döneceğimize inanıyoruz. Kazanarak ikinci yarıya daha umutla bakacağız." dedi.
Kutlu, devre arası transfer döneminde takıma 3 ya da 4 takviye yapmak istediklerini vurgulayarak, "Şu an oyuncularımızla ilgili kesinleşmiş bir durum yok. İkinci yarıdaki kadromuzu şekillendirirken kulüp kültürüne uyan isimlerle devam edeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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