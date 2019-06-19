19.06.2019 19:01
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Giresunspor'da başkanlığa Sacit Ali Eren, yeniden seçildi

Giresunspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanlığına Sacit Ali Eren, yeniden seçildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanlığına Sacit Ali Eren, yeniden seçildi.
Kulüp tesislerinde 250 üyenin katılımı ile yapılan olağan genel kurulda seçime mevcut başkan Sacit Ali Eren ile Harun Cici aday olarak katıldı.
Yapılan seçim sonucunda Eren 213 üyenin oyunu alarak yeniden Giresunspor'un kulüp başkanlığına seçildi. Diğer aday Harun Cici ise 37 oy aldı.
Eren, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, genel kurula katılan ve kendisine başkanlık görevine layık gören üyelere teşekkür ederek, "İnşallah Giresunspor'u layık olduğu yerlere getireceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Sacit Ali Eren başkanlığındaki Giresunspor'un yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
" İsmail Kurt, Ali Tekbaş, İsmail Demir, Fazıl Ziya Pamukoğlu, İbrahim Cemal Çabukusta, Ferhat Karademir, Sinan Akgün, Hasan Yılmaz, Said Safi, Mehmet Şener, Hüseyin İpek, Mehmet Fevzi Usta, Hüseyin Taşkın, Abdülselam Çağrıcı, Mutlu Ömer Karaman."
Kaynak: AA
Giresunspor, Spor

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