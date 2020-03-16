Giresunspor'da Bekir Yılmaz kadro dışı bırakıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da oyuncu Bekir Yılmaz'ın yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
16.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:06
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresun spor 'da oyuncu Bekir Yılmaz'ın yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bekir Yılmaz'ın dün oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında rakip oyuncu Jovan Blagojevic'e yapmış olduğu hareketin camia ve yönetim kurulunca tasvip edilmediği belirtildi.
Osmanlıspor Kulübü ve Jovan Blagojevic'den özür dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Giresunspor Kulübü olarak önceliğimiz, fair play kurallarına uygun sportif başarıdır. Bu ilke ve duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi, daima dik duruş sergileyeceğimizi tüm spor camiasına saygıyla sunarız. Oyuncumuz Bekir Yılmaz'ın, yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu hareketinden dolayı süresiz olarak kadro dışı kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
Bekir Yılmaz, Osmanlıspor maçının 45+1. dakikasında Jovan Blagojevic'e yönelik sert müdahalesi sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bekir Yılmaz'ın dün oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında rakip oyuncu Jovan Blagojevic'e yapmış olduğu hareketin camia ve yönetim kurulunca tasvip edilmediği belirtildi.
Osmanlıspor Kulübü ve Jovan Blagojevic'den özür dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Giresunspor Kulübü olarak önceliğimiz, fair play kurallarına uygun sportif başarıdır. Bu ilke ve duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi, daima dik duruş sergileyeceğimizi tüm spor camiasına saygıyla sunarız. Oyuncumuz Bekir Yılmaz'ın, yönetim kurulumuzun aldığı kararla bu hareketinden dolayı süresiz olarak kadro dışı kalmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
Bekir Yılmaz, Osmanlıspor maçının 45+1. dakikasında Jovan Blagojevic'e yönelik sert müdahalesi sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Giresunspor, Spor
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