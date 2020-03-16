Giresunspor'da beraberlik üzüntüsü
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren, Osmanlıspor deplasmanından bir puan almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
16.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:58
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor 'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren, Osmanlıspor deplasmanından bir puan almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda oynanan maçta rakipleriyle 1-1 berabere kaldıklarını hatırlattı.
Ankara deplasmanına galibiyet parolasıyla gittiklerini ifade eden Eren, bunda başarı olamadıklarını kaydetti.
Eren, Osmanlıspor karşısında galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Play-off potasından kopmama adına Osmanlıspor maçı bizim için çok önemliydi. Kazanmak için Ankara'ya gitmiştik. Ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Osmanlı deplasmanında bir puan alabildik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.
Başkan Sacit Ali Eren, play-off'ta yer almak için sezon sonuna kadar mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.
Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda oynanan maçta rakipleriyle 1-1 berabere kaldıklarını hatırlattı.
Ankara deplasmanına galibiyet parolasıyla gittiklerini ifade eden Eren, bunda başarı olamadıklarını kaydetti.
Eren, Osmanlıspor karşısında galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "Play-off potasından kopmama adına Osmanlıspor maçı bizim için çok önemliydi. Kazanmak için Ankara'ya gitmiştik. Ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Osmanlı deplasmanında bir puan alabildik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." diye konuştu.
Başkan Sacit Ali Eren, play-off'ta yer almak için sezon sonuna kadar mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Giresunspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Spor
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Spor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Spor
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Spor
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Spor
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Spor
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Spor
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar