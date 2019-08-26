Haberler» Spor» Haber

Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulunun dört oyuncudan kendilerine kulüp bulmalarını istediği bildirildi.

26.08.2019 16:30 Giresunspor'da dört futbolcu ile yollar ayrılıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp yönetim kurulunun dört oyuncudan kendilerine kulüp bulmalarını istediği bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun Ümraniyespor maçının ardından toplantı yaptığı belirtildi.
Açıklamada, toplantı sonucu teknik direktör Erkan Sözeri'nin de görüşlerinin alınarak performanslarından dolayı Çağlar Birinci, Muhammet Reis, Mehmet Taş ve Mahmut Boz'dan kendilerine kulüp bulmalarını istenildiği vurgulandı.
Giresunspor, ligin ilk haftasında sahasında Menemenspor'a 2-0, ikinci haftada da dün Ümraniyespor'a 4-1 mağlup olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:58   Sivasspor Diabate yeniden istiyor
16:58   Hikmet Karaman: "Zamana ihtiyacımız var"
16:57   Bisikletlerle 30 Ağustos Zafer Turu
16:55   Gençlerden ikincilik kupası
16:53   Jürgen Klopp: Teknik direktörlüğe bir süre ara vereceğim
16:47   Türksat Dünya Motokros Şampiyonası'na sponsor oldu
16:46   Yelken: TAYK-Eker Olympos Regatta 2019 Yarışları