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Giresunspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yapılan görüşme sonucu karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdıklarını söyledi.

17.09.2019 22:24Giresunspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi
Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yapılan görüşme sonucu karşılıklı anlaşılarak yolları ayırdıklarını söyledi.

Ligin ilk 4 haftasında 1 puan toplayarak lige kötü bir giriş yapan yeşil-beyazlılar son İstanbulspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Erkan Sözeri ayrılık sinyalleri vermişti.

Bugün Giresun'a gelen Sözeri yönetim ile yaptığı görüşme sonucu karşılıklı olarak ayrılma kararı alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kulüp Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, "Hocamız ile yollarımızı ayırdık. Yönetimimiz kendisi ile görüştü ama çalışmak istemediğini söyledi ve ayrılık kararı alındı" dedi.

"İstifa sinyalleri sonrası aklımızda hocalar vardı" diyen Karademir, "Biz bu takımı kaldırıp götürebilecek biraz daha genç bir isim düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

İstanbulspor, Giresunspor, Spor

Kaynak: İHA

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