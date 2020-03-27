Giresunspor'da futbolcuların toplanma tarihi ertelendi
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da takımın tesislerde toplanma tarihinin 3 Nisan'a ertelendiği bildirildi.
27.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:52
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor 'da takımın tesislerde toplanma tarihinin 3 Nisan'a ertelendiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak ve diğer takımlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde 30 Mart olan takımımızın toplanma tarihi şu an için 3 Nisan Cuma gününe ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.
Takımın daha önce 30 Mart'ta Giresunspor Tesislerinde toplanacağı, oyuncular ile personele yapılacak test sonuçlarına göre çalışmalara başlanacağı belirtilmişti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak ve diğer takımlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde 30 Mart olan takımımızın toplanma tarihi şu an için 3 Nisan Cuma gününe ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.
Takımın daha önce 30 Mart'ta Giresunspor Tesislerinde toplanacağı, oyuncular ile personele yapılacak test sonuçlarına göre çalışmalara başlanacağı belirtilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor