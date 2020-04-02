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Giresunspor'da futbolcuların toplanma tarihine erteleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, futbolcuların tesislerde toplanma tarihinin ertelendiği bildirildi.

02.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:10
Giresunspor'da futbolcuların toplanma tarihine erteleme
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor 'da, futbolcuların tesislerde toplanma tarihinin ertelendiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımızın toplanması şu an için ileri bir tarihe ertelenmiştir. Açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda yeni bir planlama yapılacaktır." ifadesine yer verildi.
Takımın daha önce 3 Nisan'da Giresunspor Tesisleri'nde toplanacağı, oyuncular ile personele yapılacak testlerin sonuçlarına göre çalışmalara başlanacağı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor
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