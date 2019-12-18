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Giresunspor'da gözler Altınordu maçına çevrildi

TFF 1. Lig'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında Altınordu ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Altınordu son haftalarda grafiği yükselen bir takım, dikkatli olup kazanmamız gerekiyor.

18.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:12Giresunspor'da gözler Altınordu maçına çevrildi
TFF 1. Lig'in 16. haftasında 23 Pazartesi günü sahasında ile karşılaşacak 'un asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Altınordu son haftalarda grafiği yükselen bir takım, dikkatli olup kazanmamız gerekiyor." dedi.
Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki tüm takımlara karşı saygılı olduklarını söyledi.
Her takımın birbirini yenebileceğine işaret eden Usta, "Biz olaya maç maç bakıyoruz, bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu hafta da taraftarımızın önünde Altınordu ile oynayacağız. Altınordu son haftalarda grafiği yükselen bir takım, dikkatli olup kazanmamız gerekiyor. En ufak bir konsantrasyon kaybı puan kaybına yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Usta, ligin ilk yarısını 6 puan alarak tamamlamak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:
"İlk yarı bitecek ve takımımız bir kamp dönemi geçirecek, program yapılıyor. İkinci yarı daha iyi sonuçlar alacağımızdan eminiz. Takımımız ve futbolcular geç forma girdi, bu durumu biz avantaja çevirmek istiyoruz. İkinci yarı toplanan puanlar daha önemli, ikinci yarıda form tutan takımlar daha üst sıralarda yer alıyor. İnşallah biz de ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."
Şehrin kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Usta, "Başkanımız Sacit Ali Eren özverili bir şekilde çalışıyor, hedefe giden yolda önümüz açık. Tüm şehrin bir olması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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