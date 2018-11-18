Giresunspor'da Hedef 3 Puan

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen milli maçlar arasının zorlu Denizlispor
karşılaşmasına daha iyi hazırlanmaları açısından bir fırsat olduğunu belirtti.
Karşılaşmanın hazırlıklarını kentte sürdürdüklerini ifade eden Kurt, deplasmana 3 puan parolasıyla gideceklerini vurguladı.
Son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle ligde çıkış yakalayan Denizlispor'un kaliteli ve güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken Kurt, "İki takımın da 3 puana çok ihtiyacı var. Bizi çok zor bir maç bekliyor. 90 dakika sonunda sahadan mutlu ayrılan taraf olmak istiyoruz. Denizlispor karşısında kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Denizlispor
18 Kasım 2018 Pazar 17:55