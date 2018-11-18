Giresunspor'da Hedef 3 Puan

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen milli maçlar arasının zorlu Denizlispor karşılaşmasına daha iyi hazırlanmaları açısından bir fırsat olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın hazırlıklarını kentte sürdürdüklerini ifade eden Kurt, deplasmana 3 puan parolasıyla gideceklerini vurguladı.

Son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle ligde çıkış yakalayan Denizlispor'un kaliteli ve güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken Kurt, "İki takımın da 3 puana çok ihtiyacı var. Bizi çok zor bir maç bekliyor. 90 dakika sonunda sahadan mutlu ayrılan taraf olmak istiyoruz. Denizlispor karşısında kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.