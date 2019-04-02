Giresunspor'da Hedef 3 Puan

TFF
1. Lig'in 27. haftasında yarın Balıkesirspor
Baltok'a konuk olacak Giresunspor
'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren
, rakiplerini yenerek ligde kalma adına büyük avantaj yakalamak istediklerini söyledi.
Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige verilen 2 haftalık arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirtti.
Balıkesirspor Baltok karşısında kendilerini çok zorlu bir maçın beklediğini ifade eden Eren, kazanma adına oyuncularının 90 dakika sahada gerekli mücadeleyi göstereceğini aktardı.
Rakipleri önünde kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istediklerini dile getiren Eren, "Zor bir maç bizi bekliyor. Mutlak 3 puan almamız gerekiyor. Balıkesir deplasmanında kazandığımız takdirde, alt sıralardan uzaklaşacak, ligde kalma adına büyük avantaj yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Giresunspor, Spor
Kaynak: AA