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Giresunspor'da hedef 3 puan

TFF 1. Ligin 16. haftasında yarın sahasında Altınordu'yu konuk edecek Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, zorlu karşılaşmayı kazanarak ligde yeniden çıkış yakalamak istediklerini bildirdi.

22.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:54 Giresunspor'da hedef 3 puan
TFF 1. Ligin 16. haftasında yarın sahasında 'yu konuk edecek 'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, zorlu karşılaşmayı kazanarak ligde yeniden çıkış yakalamak istediklerini bildirdi.
Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu maçına üç puan parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.
Rakiplerinin de alt sıralardan uzaklaşma adına sahada kazanma adına çıkacağını dile getiren Başkan Eren, şöyle devam etti:
"Her iki taraf için de çok zor maç olacak. Kazanmak kolay olmayacak. Ancak saha ve seyirci avantajı bizden yana. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirerek sahadan mutlu ayrılmayı hedefliyoruz. Altınordu karşılaşmasını kazanarak ligde yeniden çıkış yakalamak istiyoruz."
Eren, Giresunspor taraftarlarını yarınki karşılaşmada tribünleri doldurarak, takımlarını desteklemelerini istedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altınordu, Spor

Kaynak: AA

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