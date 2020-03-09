Giresunspor'da hedef 3 puan
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Keçiörengücü'nü konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, maçı kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak ve play-off iddialarını gelecek haftalara taşımak istediklerini söyledi.
09.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:16
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Keçiörengücü'nü konuk edecek Giresunspor 'un teknik direktörü Hakan Kutlu, maçı kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak ve play-off iddialarını gelecek haftalara taşımak istediklerini söyledi.
Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 2 maçta aldıkları galibiyetlerle ligde önemli çıkış yakaladıklarını belirtti.
Çarşamba günü Keçiörengücü ile oynayacakları karşılaşmayı da kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Kutlu, bu maçın hazırlıklarına 3 puan parolasıyla devam ettiklerini aktardı.
Kutlu, kendileri gibi rakiplerinin de play-off mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Keçiörengücü de sahaya 3 puan almak için çıkacak. Bizi çok zor bir karşılaşma bekliyor. Kazanmak hiç de kolay olmayacak. Ama biz saha ve seyirci avantajımızı kullanarak hedeflediğimiz galibiyeti alacağımıza inanıyoruz. Oyuncu grubumuza da güvenim tam. Keçiörengücü maçını kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak ve play-off iddiamızı gelecek haftalara taşımak istiyoruz."
Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 2 maçta aldıkları galibiyetlerle ligde önemli çıkış yakaladıklarını belirtti.
Çarşamba günü Keçiörengücü ile oynayacakları karşılaşmayı da kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Kutlu, bu maçın hazırlıklarına 3 puan parolasıyla devam ettiklerini aktardı.
Kutlu, kendileri gibi rakiplerinin de play-off mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Keçiörengücü de sahaya 3 puan almak için çıkacak. Bizi çok zor bir karşılaşma bekliyor. Kazanmak hiç de kolay olmayacak. Ama biz saha ve seyirci avantajımızı kullanarak hedeflediğimiz galibiyeti alacağımıza inanıyoruz. Oyuncu grubumuza da güvenim tam. Keçiörengücü maçını kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak ve play-off iddiamızı gelecek haftalara taşımak istiyoruz."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Giresunspor'da hedef 3 puan
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor
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