Giresunspor'da Hedef Deplasmandan Puanla Dönmek

22 Kasım 2018 Perşembe 15:51



22 Kasım 2018 Perşembe 15:51

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, "Denizli'den iyi bir sonuçla dönmek adına çok iyi, çok doğru mücadele etmemiz ve çok koşmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. Oyuncularıma inanıyorum ve güveniyorum" dedi.Spor Toto 1'inci Lig'de 13'üncü hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Giresunspor, bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Hüseyin Kalpar nezaretinde sürdürdü. Taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları devam eden Çağlar, Savaş, Sangare, Ergin, Aykut ve Muhammet Reis katılmadı. Yeşil beyazlıların, yarınki antrenmanını ise akşam saatlerinde Denizli'de yapacağı belirtildi.Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek Denizlispor maçının zor olduğunu ancak bunun maçı kazanamayacakları anlamına gelmeyeceğini kaydetti. Denizlispor'un son haftalarda iyi bir çıkışının olduğunu dile getiren Kalpar,"Bu çıkışını inşallah biz frene bastırırız ve oradan iyi bir neticeyle döneriz. Denizli'ye iyi konsantre olarak gideceğiz. Denizlispor'un gücü nerelerde daha etkili biliyoruz, ofansif önde daha etkili olduklarını da biliyoruz. Bunları nasıl bertaraf edebiliriz, nasıl pozisyon zenginliği içerisinde olabiliriz, kendi lehimize bunun çalışması içerisinde olduk. Denizli'den iyi bir sonuçla dönme adına çok iyi, çok doğru mücadele etmemiz ve çok koşmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. Oyuncularıma inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandı.Sezon boyunca devam eden takımdaki sakatlıklarla ilgili de konuşan Kalpar, şunları söyledi:"Nedense burada sakatlılar çok uzun sürüyor. Sadece Volkan haricinde sakatlıktan dönen oyuncumuz yok şu an. Sakatlıklarda büyük problem yaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıyı giderme anlamında iyi düşünmemiz gerekiyor. Sakatlıkların neden bu kadar uzun sürdüğünü iyi düşünmemiz gerekiyor. Bu kadar uzun süren bir sakatlık olmamalı diye düşünüyorum. Bir ay geçmiş halen oyuncumuzdan faydalanamıyoruz. Ben şahsen bazı sakatlıkların daha kısa sürede iyileşebileceğine inanıyorum. Hala idmana çıkmayan oyuncular var, ben şahsen bunu itiraf ediyorum."Kalpar, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Ba Adama ile Ozan Can Kökçü'nün ise Giresun'a gelerek takımla çalışmalarını sürdürdüklerini de ekledi.- Giresun