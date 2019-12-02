Haberler » Spor » Giresunspor'da hedef en azından play-off içerisinde yer almak - Spor

Giresunspor'da hedef en azından play-off içerisinde yer almak

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, "İnşallah Giresunspor sezonu hedeflediği yerde bitirecek.

02.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:22Giresunspor'da hedef en azından play-off içerisinde yer almak
TFF 1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Sacit Ali Eren, "İnşallah Giresunspor sezonu hedeflediği yerde bitirecek. En azından play off hattında olacağız. Hedefimiz bu." dedi.
Eren, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını, ilk haftalarda kötü sonuçlar alındığını hatırlattı.
Hakan Kutlu'nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından takımın uyum sorununu çözerek ciddi çıkış yakaladığını ifade eden Eren, son 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldıklarını belirtti.
Eren, teknik direktör Kutlu ile kulübün, takımın ve şehrin iyi bir uyum yakaladığına işaret ederek, "Sezon başlangıcında aldığımız yaralardan dolayı şu an orta sıralardayız ama ilerleyen haftalarda bu çıkışımızı sürdüreceğiz. Hakan hoca ile inanılmaz bir kan uyumu yakaladık. Çok iyi bir uyum var." diye konuştu.
Giresunspor'un hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Eren, "Çok karakterli, düzgün bir oyuncu grubu ile çalışıyoruz. Bütün güçlerini, emeklerini sahaya yansıtıyorlar. İnşallah Giresunspor sezonu hedeflediği yerde bitirecek. En azından play-off hattında olacağız. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.
Kulübün ciddi maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu aktaran Eren, şunları kaydetti:
"Geldiğimiz günden bu yana uğraştığımız zorluklar var. Takımımız çalışıyor, biz de çalışıp çabalıyoruz ama zor şartlar altındayız. Geldiğimiz günden bu yana 30 milyon liradan fazla ödeme yaptık. Benim katkım ve yönetimin katkısı 10-12 milyon lira. Biz gece gündüz, 'Bu kulübe nasıl faydalı oluruz?' diye uğraşıyoruz. Bu tek başımıza başarabileceğimiz bir iş değil. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Giresunspor, Giresun'un takımı değilmiş gibi davranılıyor."
Giresun'un en büyük markasının Giresunspor olduğunu dile getiren Eren, "Bu şehir, Giresunspor ile bir adım ileri gidecektir. Bunun bilinmesi gerekiyor. Giresunspor'un desteğe ihtiyacı var. Giresunspor hiç bu kadar yalnız bırakılmadı. Başarı isteniyorsa, birlik ve beraberlik oluşturulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:31 Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti
15:33 Galatasaray'da Tuzlaspor hazırlıkları başladı
15:28 Muğla minderde rakipsiz
15:31 Emrah Başsan ailesine küfreden taraftarla tartıştı
15:28 İstanbulspor Teknik Direktörü Fırat Gül Fenerbahçe maçında İstanbulspor'a yakışır bir...
2.12.2019 15:37:21