Giresunspor'da ilk transfer savunmaya

Spor
Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi ve Bodrum
Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş
ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Giresunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Bodrum Belediyespor'dan Orhan Aktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulumuz transfer çalışmaları kapsamında Bodrum Belediyespor'dan savunma oyuncusu Orhan Aktaş ile 1 yıllık mukavele imzalamıştır." - GİRESUN