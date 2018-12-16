Giresunspor'da Kötü Gidişat Sürüyor

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor
, sahasında Hatayspor
'a 3-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Hamza'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Selim
'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1 45. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Hamza'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 0-2 74. dakikada Hatayspor'un kontratağında topla buluşan Selim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
---KÜNYE---
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Şeker
xx, Kemal Mavi
xx, Mehmet Emin Tuğral xx Giresunspor: Anıl Atağ xx, Emre Uğur
Uruç xx, Uğur Aslan Kuru xx, Ferhat Görgölü xx, Hüsamettin Tut
xx, Zeni Hüsmani xx, Michal Landel xx, Ba Adama x (Kağan Miray Bağış dk. 59 x), Volkan Okumak
xx, Muhammet Reis
xx (Bahadır dk. 63 x), Abiola Dauda x (Said İd Azza dk. 46 x) Yedekler: Kayacan, Sery, Kağan Miray, İd Azza, Alperen, Çağlar Teknik Direktör: Hüseyin Kaplar Hatayspor: Akın xxx, Kubilay xx, Hamza xxx (Soner dk. 88 ?), Yılmaz xx (Mavga dk. 84 ?), Mesut xx, Korkishko xxx (Yasin dk. 90+2 ?), Sadi xx, Abdouleye xx, Yusuf xx, Murat xx, Selim xxx Yedekler: Ömer, Mehmet, Sinan, Özgür Teknik Direktör: İlhan Palut Goller: Selim (dk. 27 ve 73), Hamza (dk. 45) (Hatayspor) Sarı Kartlar: Ba, Landel (Giresunspor), Korkishko, Diallo
, Murat Paluli
(Hatayspor)
(İHA)
Selim,Hatayspor,Giresunspor
16 Aralık 2018 Pazar 15:56