Giresunspor'da Kötü Gidişe Çare Bulunamıyor

Son 3 puanını yaklaşık üç ay önce Karabükspor
karşısında elde eden Giresunspor
, o günden bu yana galibiyete hasret bir şekilde lige devam ediyor.
Spor Toto 1. Lig'e büyük umutlarla başlayan Giresunspor, geride kalan 22 haftada sadece 5 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 20 kez havalandıran Çotanaklar, kalesinde ise 28 gol gördü. Atılan 20 golün 11'inde imzası bulunan Abiola Dauda, gol krallığında ikinci sırada yer alırken, düşme potasında 15. sırada bulunan Karadeniz
temsilcisi ise çıkış yolu arıyor.
Son 3 puanını Kardemir Karabükspor
karşısında 10 Kasım
2018'de alan yeşil-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı 10 lig maçının 5'inde berabere kaldı, 5'inde ise mağlup oldu.
Lige Metin Diyadin
ile başlayan Giresun, 7. haftada tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırarak 9. haftada Teknik Direktör Hüseyin Kalpar
ile anlaşmaya vardı.
Yönetim de değişti
Kulübün 27 Aralık
2018'de yapılan olağan genel kurulunda Mustafa Bozbağ
'dan başkanlığı alan Sacit Ali Eren
, ilk olarak Antalya
kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren takımı ziyaret etmiş ve burada Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile görüşerek yolları ayırma kararı almıştı.
Kalpar gitti, Özat geldi
Giresunspor'da Hüseyin Kalpar'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe 1.5 yıllığına Ümit Özat
getirildi ve Giresunspor adına sezonun 3. teknik direktörü oldu. Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarsına iyi başlamak isteyen yönetim, takıma 12 yeni takviye yaptı fakat kötü gidişat durdurulamadı ve takım, Özat yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
Ligin 20. haftasında Yetiş Yapı Elazığspor
ile oynayacağı karşılaşma öncesi Adana
'ya gelen yeşil-beyazlılar, burada mini bir kamp yaparak Şanlıurfa
'ya geçti. Rakibi ile beraber kalan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Ümit Özat ile de yolar ayrıldı.
Tetiş Yapı Elazığspor karşılaşması öncesi Adana'da, Adana Demirspor
tesislerinde kamp yapan Giresunspor'da karşılaşmanın ardından görevinden ayrılan Özat'ın yerine Kemal Kılıç
ile anlaşmaya varıldı.
Şu anda 22 puanla 15. sırada bulunan Giresunspor, Kemal Kılıç yönetiminde oynadığı iki maçta da 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 3 puan hasretini sürdürdü. - GİRESUN
Kaynak: İHA