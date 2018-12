Giresunspor'da Olağanüstü Genel Kurula Doğru

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:53



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, "Daha önce 'Giresunspor'a hizmet edemeyeceğimizi anladığımız an kongre kararı alırız' dedik. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi?" dedi.Bozbağ, yönetim kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam seyircileri önünde oynadıkları Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında yaşanan 5-1'lik mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.Kendileri açısından ilk ve ikinci yarıların çok farklı değerlendirilebileceğini ifade eden Bozbağ, "Maçın skoru aldatıcı olabilir. İlk yarı ile ikinci yarı çok farklı. İlk yarıda 3-4 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. İkinci yarı 1-1'i bulduk ama sonrası çok farklı gelişti." diye konuştu.Yönetim kurulu olarak 20-27 Aralık'ta olağanüstü genel kurul yapılması için karar aldıklarını ve hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Bozbağ, şunları söyledi:"2012 yılında bu kulübe talip olduğumda Giresunspor çok büyük sıkıntıdaydı. 15 aslan gibi yönetici ile taşın altına elimizi soktuk. Daha önce 'Giresunspor'a hizmet edemeyeceğimizi anladığımız an kongre kararı alırız' dedik. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ben de bu memleketin çocuğuyum ve Giresunspor'u hiçbir zaman sıkıntıya sokacak bir işin içinde olmadığımı her zaman söyledim."Bozbağ, Giresunspor'un kaosa girmeyeceğini, buna müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Kongre süreci olana kadar Giresunspor'u aynı şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Korkmadan yılmadan. Kimse endişelenmesin, Giresunspor kaosa girmez. Her zaman takımımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.