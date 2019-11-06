Haberler » Spor » Giresunspor'da Osmanlı hazırlıkları sürüyor

Giresunspor'da Osmanlı hazırlıkları sürüyor

Giresunspor'da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor.

06.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:18 Giresunspor'da Osmanlı hazırlıkları sürüyor
Giresunspor'da Osmanlıspor hazırlıkları sürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip Hakan Kutlu yönetiminde tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman kondisyon, kısa pas, saha içi taktik çalışmaları yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Çağlar Birinci ve Murat Akça katılmazken, tedavisi biten Ahmet İlhan Özek ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Öte yandan 5. hafta Giresunspor'un başına gelen Hakan Kutlu takımla çıktığı 6 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 2'de galibiyet aldı. 4. Haftada ise takımdan ayrılan Erkan Sözeri ise ilk 4 hafta da sadece 1 puan toplaya bilmişti. - GİRESUN

Hakan Kutlu, Osmanlıspor, Giresunspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:45   Phoenix Brüksel: 66 - Pınar Karşıyaka: 79
02:45   (SPO) Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
02:45   Teksüt Bandırma evinde yenildi
02:45   Limoges CSP: 91 - TOFAŞ: 82
02:45   Happy Casa: 84 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 72
00:49   Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!
00:16   Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın?
23:55   Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!
23:37   Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
23:28   Fatih Terim'den 2 değişiklik!
7.11.2019 02:47:59