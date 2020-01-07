Haberler » Spor » Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor - Spor

Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer görüşmeleri sürüyor.

07.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:09 Giresunspor'da transfer çalışmaları sürüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden 'da transfer görüşmeleri sürüyor.

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren yeşil-beyazlılarda yönetimde Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun raporu doğrultusunda birçok isme teklif götürüldü. Hazırlanan listede aralarında Süper Lig'de forma giyen futbolcularında bulunduğu öğrenilirken gündeme gelen isimlerin başında ise Recep Niyaz, Marko Milinkovic, Bosna 1. Lig ekibi FK Zeljeznicar Sarajevo'da forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Asim Zec, Tayfur Bingöl, Recep Aydın olduğu öğrenildi. Antalya'da süren kamp ve transfer çalışmalarında şu ana kadar son olarak Samsunspor'da forma giyen İshak Doğan ile anlaşmaya varıldı. Tecrübeli futbolcu kendisini 1,5 yıllığına Giresunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:13   Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Spor
16:09   Son Dakika | Elazığspor'a 3 dönem geçici transfer yasağı - Spor
16:04   Bayern Münih'te ayrılık! - Spor
16:04   Son dakika transfer haberi: Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, Konyaspor'da - Spor
15:55   Burak Yılmaz: "Şampiyonluk şansımız çok yüksek" - Spor
15:11   Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz - Spor
14:35   Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj - Spor
13:38   Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim - Spor
13:37   Emre Kılınç: Galatasaray'la anlaştım ama transferim gerçekleşmedi - Spor
13:01   Göztepe'nin Quaresma ile ilgilendiği iddia edildi - Spor
7.01.2020 16:16:25