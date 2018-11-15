Giresunspor'da Yüzler Gülüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar
, takım olarak gün geçtikçe daha iyiye gittiklerini söyledi.
Kalpar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor
maçında net bir skorla aldıkları 3 puanın çok önemli ve değerli olduğunu belirtti.
Deplasmanda Denizlispor
ve iç sahada Gazişehir Gaziantep
ile oynayacakları maçların önemine dikkati çeken Kalpar, şöyle devam etti:
"Gün geçtikçe her maç üzerine koyarak gittiğimizi söylemek isterim. Kazanma isteğini daha fazla sahaya yansıtma açısından olumlu yönde yolumuza devam ediyoruz. İlk yarı bitimine kadar oynayacakları maçlar sonucunda en yüksek puanı almamız gerekiyor."
Kalpar, ellerinde bulunan futbolculardan en iyi şekilde faydalanmaya çalıştıklarını anlatarak, "Sakat oyuncular için şu ana kadar net bilgi gelmedi ama bundan sonra gelen bilgileri değerlendireceğiz. Hafif sakatlığı bulunan oyuncularımız var, bu arayı da özellikle tedavileri için geçiriyorlar. Bizimle idmana katıldıkları zaman onların durumunu görürüz." diye konuştu.
Kardemir Karabükspor,Hüseyin Kalpar,Giresunspor
15 Kasım 2018 Perşembe 16:36