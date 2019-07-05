05.07.2019 14:21
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Giresunspor'dan 6 imza

Giresunspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme adına şu ana kadar ikisi yabancı olmak üzere toplam 6 transfere imza attı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme adına şu ana kadar ikisi yabancı olmak üzere toplam 6 transfere imza attı.

Transfer döneminin başlamasıyla şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Giresunspor'da yönetim, şu ana kadar dış transferde Adriano Facchini, Metin Erol, Orhan Aktaş, Ahmet Kesim, Uğur Akdemir ve Raul Rusescu'yu renklerine bağladı.

İlk kamp Erzurum'da

Kamp çalışmamaları kapsamında ise yeşil-beyazlı ekip, bugün Erzurum'a hareket edecek. 17 Temmuz'a kadar Erzurum'da sürecek kampın ikinci etabı ise 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Bolu'da gerçekleşecek.

İç transfer konusunda ise önümüzdeki hafta içinde Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda hareket edileceği öğrenildi. - GİRESUN
Kaynak: İHA
giresunspor, Spor

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