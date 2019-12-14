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Giresunspor'dan Emre Malok açıklaması

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan ve müsabakadan 2-0 mağlup ayrılan Giresunspor, resmi sosyal medya hesaplarından maçın hakemi Emre Malok hakkında açıklamada bulundu.

14.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:01Giresunspor'dan Emre Malok açıklaması
TFF 1. Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan ve müsabakadan 2-0 mağlup ayrılan , resmi sosyal medya hesaplarından maçın hakemi Emre Malok hakkında açıklamada bulundu.

Yeşil-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının "sözde" hakemi Emre Malok hakkında TFF ve MHK başta olmak üzere gerekli kurumlara başvurular yapılacaktır. Başkanımız Sacit Ali Eren, 16 Aralık Pazartesi günü tesislerimizde konuyla alakalı basın toplantısı düzenleyecektir. Giresunspor Kulübü olarak emeklerimize kasteden malum kişilerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun da bilmesini isteriz" denildi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor, Spor

Kaynak: İHA

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