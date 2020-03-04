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Giresunspor, Eskişehirspor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

04.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:51Giresunspor, Eskişehirspor hazırlıklarını sürdürüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden , cumartesi günü deplasmanda oynayacağı müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'de pazartesi günü misafir ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup eden Giresunspor, bu hafta da Eskişehir deplasmanında sevinen taraf olup, iki de iki yapmanın planlarını yapıyor. Eskişehirspor maçının kazanılması halinde hedefleri doğrultusunda çok önemli bir yol kat edeceklerini ifade eden Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Eskişehirspor ile çok önemli bir maça çıkacağız. Hedefimiz oradan mutlu dönmek. Play-off hedefimize ulaşabilmemiz için deplasmanlardan da iyi sonuçlarla dönmemiz gerekiyor. Karşımızda dört haftadır kaybeden ve çıkış arayan bir ekip olacak. Tabi arkalarında muhteşem bir taraftar desteği de var. Bize yakışan oyunu sergileyebilirsek üç puanla sahadan ayrılmamız zor olmaz diye düşünüyoruz. Alt sıralarda yer alan ekiplerle oynanan maçlar her zaman zor geçmiştir. Eskişehirspor müsabakası da öyle olacak. Çok dikkatli olacağız. Bu karşılaşmayı kazandığımızda çok önemli bir yol kat edeceğimizi biliyoruz. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Deplasmanlardaki şanssızlığımızı da Eskişehirspor maçında kıracağımıza inanıyoruz" dedi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Giresunspor, Spor

Kaynak: İHA

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4.03.2020 17:25:41