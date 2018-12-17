Giresunspor, Fenerbahçe Maçının Bilet Fiyatları Açıklandı

Kaynak: İHA

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Giresunspor'da bilet fiyatları belirlendi.Giresunspor'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık Perşembe günü Giresun Atatürk Stadında oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak olan Giresunspor- Fenerbahçe müsabakasında bilet fiyatları kale arkası 35 TL, maraton tribünü 50 TL, VİP C 125 TL VİP A ve B 200 TL olacak. Ayrıca deplasman takım tribünü biletleri ise 45 TL'den satılacak. - GİRESUN